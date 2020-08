Miguel Bosè guida la protesta di Madrid contro l'obbligo delle mascherine: «Io sono la resistenza».

Sono migliaia le persone che domenica sono scese in piazza a Madrid per protestare contro l'uso obbligatorio delle mascherine e le altre restrizioni imposte dal governo spagnolo per contenere la pandemia di coronavirus.

La manifestazione che sembra essere di stampo negazionista e che si è tenuta domenica a Madrid ha tra i suoi promotori Miguel Bosè. Il cantante ha postato un video sui suoi canali social in cui ha datto appuntamento per una manifestazione pacifica di un'ora a Plaza de Colón concludendo con: «Io sono la resistenza», conro l'uso delle mascherine e di tutte le restrizioni anti Covid adottate in questi giorni dal governo spagnolo. I partecipanti al sit-in hanno firmato un manifesto "contro la falsa pandemia", nel quale viene anche negata la possibilità di trasmissione del virus da parte degli asintomatici. Una posizione, quella del cantante, sorprendente e a tratti incomprensibile visto che il 23 marzo la madre, l'attrice Lucia Bosè, è morta all'età di 89 anni proprio a causa del coronavirus.



Concentración Masiva #Madrid16A

La cita es a las 18:00hrs en la Plaza Colón, Madrid. pic.twitter.com/f3F4SD8EjM — Miguel Bosé (@BoseOfficial) August 16, 2020

