Mihajlovic e la leucemia, la moglie su Instagram: «Con il vostro amore siamo imbattibili»

Domenica 14 Luglio 2019, 13:43 - Ultimo aggiornamento: 14-07-2019 14:45

Dopo l'annuncio choc dell'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic di fronte alle telecamere (quasi in lacrime davanti a molti giornalisti, ha dichiarato di avere una leucemia acuta), arriva la risposta sui social della moglie Arianna Rapaccioni , che ha ringraziato tutti per l'affetto ricevuto. «Di Forza ne abbiamo tanta ma con il vostro Amore siamo imbattibili. Grazie a tutti», ha scritto su Instagram Arianna Rapaccioni. Lei aveva vent’anni quando incontrò per la prima volta l’allora calciatore. E dal 1995 i due non si sono più lasciati.ha portato la nascita di ben 5 figli: Virginia, Viktorija, Miroslav, Dushan e Nicholas. Ora sono costretti a combattere una battaglia che non avevano previsto, ma che si spera riusciranno a vincere insieme, tornando più forti di prima.