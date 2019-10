Gli rubano la bici nel giorno del suo compleanno: i vigili fanno una colletta e la ricomprano

Sabato 5 Ottobre 2019, 13:56 - Ultimo aggiornamento: 05-10-2019 13:57

Gli hanno rubato la bici nuova nel giorno del suo sesto compleanno. I vigili hanno fatto una colletta e gliel'hanno ricomprata. Il bellissmo gesto, che ha salvato il compleanno del bambino, arriva dal Comando dei vigili della zona 6 di Milano.Giovedì un agente è intervenuto su chiamata di una mamma: al figlio hanno rubato fuori dalla scuola la bicicletta nuova che gli era stata regalata quella stessa mattina per il suo compleanno. L'agente, raccolta la denuncia, non ci sta. Un bambino non può essere triste e soprattutto non può esserlo nel giorno del suo compleanno.Così riporta la notizia anche ai suoi colleghi e li coinvolge in una colletta per l'acquisto di una nuova bici, poi consegnata al piccolo con un cappellino della Polizia e un messaggio: «Ciao piccolo grande uomo, qualcuno giovedì pomeriggio ha provato a rovinarti la giornata, ma non c’è riuscito. Ti chiediamo scusa noi perché ti ha rubato, oltre alla bicicletta, il tuo bel sorriso nel giorno del tuo compleanno. Scusa per quella cattiveria che non sei riuscito a capire, e scusa perché ha provato ad insegnarti che il mondo è dei furbi. Ma non è così. Il mondo è dei giusti e degli onesti come te. Ora hai un bolide nuovo, un bolide della polizia locale. Buon compleanno dai tuoi amici vigili»