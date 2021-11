Mimmo Dany in Turchia per il trapianto di capelli: il video del siparietto sull'aereo diventa virale

È diventato in poco tempo virale il video su TikTok del simpatico siparietto tra Mimmo Dany e uno degli addetti del velivolo battente bandiera turca che non esita a riconoscerlo immediatamente. In pochi giorni il video ha raggiunto oltre 400mila visualizzazioni.

Il cantante napoletano infatti in questi giorni si è recato in Turchia per sottoporsi ad un trapianto di capelli, come ha lui stesso ha raccontato e condiviso sui suoi profili social.