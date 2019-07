La struggente storia dietro il famoso annuncio della metropolitana di Londra che sta commuovendo il web

Sabato 20 Luglio 2019, 15:14 - Ultimo aggiornamento: 20-07-2019 17:20

C'è una storia, vera, commovente, che sta facendo il giro del web. Per meglio dire, è diventata virale sui social network. Non è una storia nuovissima, anche se sconosciuta a molti. È la vera storia di mind the gap, il classico annuncio che ascoltiamo quando siamo in metropolitana a Londra: una voce ci avverte di fare attenzione allo spazio tra il treno e la banchina.Questo annuncio ha una storia bellissima e tragica alle proprie spalle. Una storia che è tornata a circolare su Facebook nella versione scritta dal giornalista Carmelo Abbate , nella sua serie "Storie Nere", che pubblica regolarmente sulla sua pagina Facebook. Qui potete leggerla integralmenteLei è Margaret. Lei è una signora distinta. È medico di base, vive nel Regno Unito, a nord di Londra. È il 1992. Parte per una vacanza in Marocco. Si affida a una guida. Sono in gruppo. La guida parla, racconta. Lei è incantata. Non ha mai sentito una voce così bella. Si volta. Lo osserva. I loro sguardi si incrociano. Si toccano. Lui è Oswald. Lui era un attore inglese. Ha girato film e serie tv. Lui ha prestato la sua voce al famoso annuncio “Mind the gap”, “Attenzione al vuoto”, che ricorda lo spazio fra treno e banchina nelle stazioni della metropolitana di Londra. Margaret e Oswald si amano. Vanno a vivere insieme. Si sposano. Vivono anni meravigliosi. È il 2007. Lui muore. Lei è persa. Sola. Il suo amore per Oswald era totalizzante. Ogni giorno Margaret esce di casa, va in stazione, si siede su una panchina e ascolta la voce del suo Oswald. Lui parla. Lei ricorda, rivive, sorride, si commuove. Se deve prendere un treno, aspetta quello successivo. La voce di Oswald le scalda il cuore. È il novembre del 2012. Margaret è seduta sulla panchina. Arriva il convoglio, accenna un sorriso pregustando il suono familiare delle parole del marito. Parte l’annuncio. Non è lui. Non è la voce di Oswald. È un suono quasi metallico. Impersonale. Anche le parole sono cambiate. Margaret scoppia in lacrime. È devastata. Si sente a pezzi. Il giorno dopo scrive una lettera ai gestori della metropolitana. Scopre che il vecchio annuncio è stato sostituito da uno digitale ricreato al computer. Margaret richiede una copia di quello registrato dal marito tanti anni prima. Vuole riascoltarlo a casa, ogni volta che ne ha voglia. Il direttore della Transport of London legge la lettera della signora Margaret McCollum. Rimane colpito. Emozionato. Regala la copia registrata alla donna, e ripristina l’annuncio originale nella stazione di Embankement. Ancora oggi, se vi capita di fermarvi in quella stazione di Londra, potete sentire la voce di Oswald Lawrence ripetere “Mind the gap”. ( Carmelo Abbate