Miriam Leone cambia look: addio rosso, ora è bionda. «Ecco la nuova me»

Giovedì 19 Settembre 2019, 23:39 - Ultimo aggiornamento: 20 Settembre, 06:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Miriam Leone cambia look e lo fa in maniera radicale. L'ex Miss Italia si è mostrata su Instagram con un nuovo, inedito, colore di capelli, che ha lasciato letteralmente di stucco i suoi follower. Niente più capelli rossi, la «nuova» Miriam Leone è bionda. E la didascalia con cui accompagna la foto lascia presagire ulteriori grandi cambiamenti.«Vi presento una nuova me. Sì, cambiare. Sì, rinascere», ha scritto l'attrice su Instagram. Numerosi i commenti alla foto, soprattutto da parte di altri personaggi famosi. Martina Colombari scrive: «Bella lei!». Le fa da eco Laura Chiatti: «Sei bellissima amica mia». E poi arriva Giulia Michelini che commenta: «Niente più parole... Suprema!».