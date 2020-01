«È una frode»: Miss Colombia denuncia la corruzione al concorso Miss Global

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il concorso di bellezza, che si è svolto nella città messicana di, si è concluso con uno scandalo. Sul palco, la partecipante colombianaha accusato gli organizzatori di corruzione, descrivendo i risultati dell'evento come «una frode».«Questa è una frode! C'è un'enorme corruzione in Messico e non è giusto, non è corretto ciò che stanno facendo qui. È una mancanza di rispetto per tutte le donne che sono qui. Devono essere giusti... è inaccettabile questa corruzione, è una mancanza di rispetto, una mancanza di dignità e non lo accetto. Sono inaccettabili». Questo ha gridato la miss che rappresentava la Colombia, ricevendo l'applauso di altre concorrenti.Orozco è stata infastidita dal fatto che sono state apportate modifiche nelle fasi di eliminazione. Secondo il regolamento Miss Global, 10 partecipanti dovevano qualificarsi per le semifinali. Tuttavia, il presidente del concorso,, ha deciso di aggiungere un'altra concorrente tra le semifinaliste.Nella fase successiva, anche il numero delle partecipanti è stato aumentato a seguito della decisione della giuria. Nel mezzo della sfilata di gala, sono comparse, dunque, altre sette candidate.Secondo Orozco, uno sponsor aveva pagato per far incoronare Miss Messico. Tuttavia, dato il malcontento del pubblico e delle partecipanti, i giurati hanno finito per eleggere la rappresentante ceca