Miss Italia 2019, Sevmi Fernando dopo gli attacchi razzisti: «Mia mamma è scoppiata a piangere per le critiche»

Giovedì 5 Settembre 2019, 17:44 - Ultimo aggiornamento: 05-09-2019 18:06

La partecipazione di Sevmi Tharuka Fernando, ragazza ventenne nata a Padova da genitori originari dello Sri Lanka, alla finale di Miss Italia 2019 ha avuto un grande eco anche per via dei numerosi commenti razzisti al seguito della trasmissione.Le critiche le hanno fatto male: «Ho avuto un ripensamento sulla mia partecipazione quando mia mamma ha pianto per le critiche – ha confessato in un’intervista al sito “FanPage” - Ma ora sono qui, non si torna indietro».A starle vicina un’altra Miss: «Denny Mendez mi è stata molto vicina. È stato incredibile, lei è la prima ragazza di carnagione scura a vincere Miss Italia ed è stato un grandissimo sostegno. Mi auguro che queste idee cambino, non si può andare avanti così in un Paese multietnico, troppe persone starebbero male».