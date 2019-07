Miss Italia, Elvira Scarfato vince la tappa di Napoli

Martedì 23 Luglio 2019, 17:15 - Ultimo aggiornamento: 23-07-2019 17:17

È Elvira Scarfato la vincitrice della tappa di Miss Italia a Napoli organizzata da Lorenzo Crea.​L’evento, che si è svolto da Tendentia il nuovo lounge Restaurant di Mergellina, ha riscosso una grande partecipazione di aspiranti Miss.Ben 26, infatti, sono state le ragazze che hanno concorso alla gara di bellezza condotta in modo puntuale da Erennio De Vita.Miss Italia è da 80 anni un pezzo di cultura popolare del nostro paese.I proprietari di Tendentia, Fabio Arzillo, Stefano e Roberto Gagliardi, Alessandro Guglielmini e Andrea Parisi hanno subito colto l’occasione di portare nel loro nuovissimo locale un evento che conserva, intatto, il suo fascino.Le ragazze in gara hanno dimostrato, oltre all’indubbia bellezza, ha grande verve e simpatia tanto da mandare letteralmente in crisi la giuria composta fra gli altri, dai proprietari di Tendentia da Titti Borrelli già Miss Sorriso qualche anno fa, da Gino Serrao proprietario del Brand Giuda, da Alessia Parisi, da Simona Cavallaro dietista e nutrizionista, dall’imprenditore Stefano Guglielmini, dal gioielliere Armando Gentile e dal Presidente della Confcommercio Napoli Massimo Vernetti che non ha voluto far mancare il suo saluto istituzionale agli organizzatori.​Nel rush finale l’ha spuntata la Scarfato che si porta a casa la fascia di Miss Tendentia e parteciperà alle prossime finali regionali in programma nei prossimi giorni organizzate, come sempre, dall’infaticabile Antonio Contaldo e dal suo staff composto da Nicola Santulli Martina Filosa e Cristina Ciancio e dai fotografi Giuseppe Moggia e Walter Scalera.Insieme a lei, accedono alle finalissime altre 5 ragazze che ieri sera hanno partecipato alla tappa napoletana: Alessia Todisco, Chiara Cernicchiara, Carla Fedora Corcelli, Viviana Netti, Giuseppina Ponticelli.