Miss Mamma Sorriso, uscito il primo libro della star di TikTok: «Mamma posso fare il tiktoker?»

È disponibile in libreria e in tutti gli store on line “Mamma, posso fare il Tik Toker?” il primo libro di Vanessa Padovani meglio conosciuta come Miss Mamma sorriso, una delle mamme più seguite su TikTok con oltre 2 milioni e mezzo di followers. Il libro in uscita per Mondadori Electa nasce da un’idea della stessa Vanessa e intende sancire il gap generazionale tra figli e genitori nell’era di Tiktok.

APPROFONDIMENTI DOPO LA VITTORIA Miss Italia, il sindaco Manfredi incontra Zeudi Di Palma L'INCONTRO Miss Italia 2021, De Luca incontra Zeudi Di Palma: «Modello di... IL RISCATTO Zeudi di Palma a Napoli: tappeto rosso e fiori, ​Scampia fa festa...

Considerata come una delle mamme più seguite, amate e social d’Italia Miss Mamma sorriso al secolo Vanessa Padovani è un fenomeno tutto italiano, la sua è una storia unica e allo stesso semplice che in pochissimo tempo è riuscita a conquistare l’affetto del grande pubblico dei social diventando un vero e proprio punto di riferimento grazie alla spontaneità disarmante dei contenuti che nella quotidianità condivide con la sua enorme e fidelizzata community.

Semplice, sorridente e genuina, tre anni fa Vanessa su richiesta insistente del figlio decide di indagare e approcciarsi all’allora mondo di musical.ly oggi TikTok scaricando l’app. Comincia così per gioco, l’avventura di Vanessa, una mamma come tante che nata analogica diventa per necessità e per amore dei propri figli digitale crescendo giorno per giorno insieme ai suoi figli e scoprendo le potenzialità di queste piattaforme social spesso incomprese da molti genitori.

“Sono orgogliosa di questo mio primo libro – dichiara Vanessa Padovani - si sente parlare sempre più spesso di TikTok, questa piattaforma ormai da anni fa parte della mia vita quotidiana. È uno strumento che mi ha avvicinato al mondo dei miei figli. All’inizio ero anche io scettica, ma grazie a loro ho imparato a coglierne funzioni e opportunità.

Sono una mamma che è nata analogica ma cresciuta digitale che racconta tutte le difficoltà che ha incontrato nell’ adattarsi ai nuovi canali di comunicazione e come, con tanta curiosità sia riuscita ad avvicinarsi allo “strano” mondo dei propri figli. Il libretto di istruzioni purtroppo non esiste ma per esperienza personale , una buona dose di fantasia è l’ingrediente speciale che permette a ciascun genitore di trovare un equilibrio con i propri figli. Non fermiamoci all’apparenza e non rigettiamo a priori l’utilizzo di queste piattaforme, digitalizziamoci e rimaniamo al passo con tempi per unirci sempre di più al mondo dei nostri adorati figli”.

Nella sua prima opera Vanessa Padovani accompagna il lettore nel mondo delle mamme digitali tra racconti, aneddoti, esperienze personali, chicche del mestiere e piccoli segreti per imparare a diventare una mamma al passo con la società 3.0, destreggiandosi su Tik Tok senza impazzire e sempre con la consapevolezza che mondo social e mondo reale non sono poi così distanti, i social se correttamente utilizzati hanno il potere di unire le persone soprattutto in momenti di difficoltà, ci permettono di condividere esperienze e valori, regalandoci spesso un sorriso.

Attraverso il suo primo libro “Mamma, posso fare il TikToker?” Miss Mamma sorriso ripercorre così la sua divertente storia e la mette al servizio di tutti facendoci riflettere sul rapporto quotidiano che intercorre tra genitori, social e figli, un legame sempre più imprescindibile nelle società odierne che non bisogna rifiutare per partito preso ma che è necessario conoscere per imparare qualcosa di più sui nostri figli, colmando almeno in parte, quella distanza generazionale che spesso ci separa da loro. Una sorta di manuale per mamme digitali contemporanee che vogliono entrare nel merito di TikTok e approfondire curiosità e conoscenze.