Modella a 8 anni va a convivere con un influencer di 13, scoppia la polemica

Lei 8 anni, lui 13 e hanno deciso di andare a vivere insieme. Il caso di una giovanissima modella e influencer famosa in Ucraina ha fatto scandalo in tutto il mondo dopo che la bambina ha deciso di andare a convivere con il suo fidanzatino di appena 13 anni. Pochi giorni fa la ragazza ha annunciato di essersi trasferita con l'influencer Pavel Pai nella loro nuova casa.

Già le loro foto sui social ammiccanti come due adulti avevano fatto storcere il naso a molti, la notizia della loro convivenza ha peggiorato le critiche. Secondo le famiglie, i bambini dovrebbero fare ciò che ritengono giusto e essere liberi, ma gli utenti chiedono un intervento delle autorità. A intervenire sull'argomento è stata anche un'avvocatessa che ha spiegato come l'atteggiamento dei due ragazzi, molto seguiti sui social, rischi di diventare un motivo di emulazione per i ragazzi in un'età in cui dell'amore si conosce ancora poco e ancor meno della sessualità.

I due fidanzatini pubblicano foto di coppia online senza supervisione degli adulti. Secondo gli organi di informazione locale, la madre della bambina incoraggia molto attivamente la carriera della figlia su instagram. I due ragazzi non sembrano badare alle critiche e pare stiano anche pensando a un matrimonio che verrebbe celebrato, nemmeno a dirlo, integralmente attraverso Instagram.

