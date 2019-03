«Mia moglie non si lava, puzza: è una tortura». Chiede il divorzio dopo due mesi di matrimonio

Mercoledì 27 Marzo 2019, 18:48 - Ultimo aggiornamento: 27-03-2019 18:59

“Questo amore è una camera a gas” recita la canzone di, e potrebbe calzare a pennello come colonna sonora della storia d’amore arrivata al capolinea, dopo appena due mesi di, di unaegiziana., 28enni, entrambi did’, sono stati fidanzati per pochissimo tempo.Insomma si sono piaciuti e sposati (senza conoscersi abbastanza). Dopo il matrimonio però Moustafa si è reso conto che c’era un problema serio da affrontare: la cattiva igiene personale della moglie. E così ha provato in tutti i modi a capire come mai, fino a quando si è reso conto che non si lavava. «Ho pensato di portarla dal medico - racconta - pensavo fosse un problema di pelle, poi ho scoperto che non era così. Era lei che non voleva lavarsi». E così non potendone più ha presentato la causa di divorzio al tribunale degli affari familiari “” di Alessandria., ha detto al giudice. «L’odore era nauseabondo, non potevo più stare nella stessa casa». In realtà Moustafa prima di fare questo passo estremo le aveva provate davvero tutte per convincerla a lavarsi e a prendere cura della sua persona «ma lei rimandava sempre, fino a quando non ho più dormito nello stesso letto con lei. Ma l’aria era irrespirabile in tutta la casa. Mi diceva sempre che si sarebbe fatta la doccia più tardi, ma poi non la faceva». Ha provato a dirglielo con dolcezza, poi l’ha minacciata di andare via di casa, di lasciarla fino a quando ha detto «basta». Un giorno ha deciso di parlare anche con la suocera: «E lì ho scoperto che il problema lo aveva anche prima del matrimonio. La madre era sarebbe potuta cambiare dopo essersi sposata, ma così non è stato». Il caso è finito sui quotidiani locali, e inevitabilmente ha fatto discutere.