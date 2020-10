Moira Orfei, i gioielli vanno all'asta: il figlio Stefano spiega perché

I gioielli di Moira Orfei vanno all’asta. In studio a Domenica Live, il figlio Stefano Orfei Nones e la moglie Brigitta Boccoli. Stefano si commuove, rivedendo un video con immagini della madre, e quindi prende la parola Brigitta.

«Quando è iniziata la crisi nel 2008/2009, tutti i circhi si sono ridimensionati - spiega Brigitta - Moira non lo avrebbe mai voluto, non avrebbe mai accettato di mandare a casa delle persone, né di rinunciare ai suoi animali che hanno un costo molto alto: è stata proprio Moira, prima di morire, a dare i gioielli affinché andassero all’asta. È vero che i circhi dovranno ripensarsi ma gli animali comunque non devono essere lasciati, devono essere mantenuti bene come sono stati per tutti questi anni».

La notizia dei gioielli all’asta ha fatto molto scalpore.

«Stefano non avrebbe mai messo i gioielli all’asta se non fosse stato un pensiero di Moira», sottolinea Brigitta.

«Non mi sarei mai permesso», aggiunge Stefano.

La decisione era stata presa da Moira Orfei in accordo con il marito Walter Nones.

«Loro erano un corpo e un’anima», conclude Stefano.

