Morta la blogger Elisabetta Cirillo: raccontava online la battaglia al cancro

Venerdì 11 Ottobre 2019, 15:42 - Ultimo aggiornamento: 11-10-2019 15:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo una lunga battaglia con ilè morta. Proprio come, la 33enne bresciana ha raccontato quotidianamente la malattia nel suo blog "", ma anche pubblicando libri. A darne l'annuncio è la sua pagina Facebook, che la saluta scrivendo: «1 Agosto 1986 - 9 Ottobre 2019. Un angelo tra noi che ha deciso di aspettarci più in là. È sempre stata avanti»."Lisa" si era sposata qualche mese fa: «Quando ho conosciuto il mio futuro marito avevo una maglietta scollata da cui si vedeva molto la cicatrice del mio port, mio marito dice che appena l'ha vista la voleva baciare, io non la amavo molto ma da allora gliela ho regalata» scriveva in uno degli ultimi post. Autrice di due libri "Come capita la vita" e "Fino a qui", una raccolta di poesie, nel blograccontava della malattia, ma anche dei suoi viaggi e delle sue conquiste. «Vivo d'istinto - ammetteva - non di metodo. A volte è un pregio, altre un difetto».Instancabile e sempre pronta a imparare, «fin da bambina - scriveva ancora - ho viaggiato molto con i miei genitori soprattutto in Africa e in Asia, questo mi ha lasciata con un perenne desiderio di muovermi, viaggiare e scoprire nuove culture, oltre ad una buona propensione ad apprendere lingue straniere, parlo inglese, russo, francese e spagnolo, e uno dei miei propositi ora è imparare il farsi».