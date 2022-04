Kane Tanaka, donna più anziana del mondo, muore a 119 anni: amava la cioccolata e la matematica

È morta a 119 anni la giapponese Kane Tanaka, la donna più anziana del mondo. Lo hanno annunciato oggi le autorità locali. Kane Tanaka nasce il 2 gennaio 1903 nel dipartimento di Fukuoka (sudovest del Giappone), anno in cui i fratelli Wright effettuavano il primo volo a motore e Marie Curie diventava la prima donna a vincere un premio Nobel. Relativamente in buona salute fino a poco tempo fa, la donna viveva in una casa di cura e si dedicava ai giochi da tavolo, ma anche a risolvere problemi di matematica.

Morta la donna più anziana del mondo: le passioni

La soda e la cioccolata erano i suoi grandi piaceri. Da giovane aveva gestito diverse attività, tra cui un negozio di noodle e un negozio di torte di riso. Si era sposata nel 1922, dando alla luce quattro figli e adottandone un quinto. Aveva programmato di partecipare alla staffetta della torcia su sedia a rotelle per le Olimpiadi di Tokyo nel 2021, ma aveva rinunciato a causa della pandemia.

Il momento più felice della sua vita

Quando nel 2019 il Guinness dei primati gli ha conferito il titolo di persona vivente più anziana del mondo, gli è stato chiesto quale fosse il momento più felice della sua vita. La sua risposta è stata sorprendente: «Adesso», ha detto. Il Giappone ha la popolazione più antica del mondo e circa 86.500 dei suoi abitanti sono centenari, secondo l'ultima stima del ministero della Salute nel settembre 2021. La persona più anziana mai vissuta e la cui data di nascita è stata certificata è stata la francese Jeanne Calment, morta nel 1997 all'età di 122 anni.