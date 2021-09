Maggie Millions, suicida la donna che vinse 27 milioni alla lotteria e ne donò la metà in beneficenza. «La mia vita? Un inferno»

Era stata la fortunata vincitrice di un jackpot da 27 milioni di sterline, ma aveva sempre detto che questa fortuna le avevo rovinato la vita. Margaret Loughrey, 56 anni, è stata trovata morta dalla polizia nella sua casa a Belfast, si ipotizza il suicidio. La donna era all'interno della piccola abitazione da 125mila sterline in cui aveva continuato a vivere anche dopo aver incassato l'enorme vincita. Margaret Loughrey si era aggiudicata il primo premio dell'EuroMillions otto anni fa, ma in tutte le interviste rilasciate aveva sempre detto che la vincita l'aveva "distrutta". Ha comprato il biglietto che le è valso il colpo di fortuna mentre tornava a piedi dall'ufficio di collocamento in cui era andata a chiedere lavoro, mentre viveva con un sussidio di sole 58 sterline a settimana.

‘Maggie Millions’ and the lotto win that sent her ‘to hell and back’ https://t.co/kuWmVyzykY — Belfast Telegraph (@BelTel) September 2, 2021

La signora Loughrey soprannominata "Maggie Millions" in questi anni aveva acquistato un bungalow, un pub e un ex mulino trasformato in centro ricreativo - e aveva donato almeno la metà della vincita in beneficenza. Ma aveva sempre descritto la sua vita da multimilionaria come terribile. «Se c'è un inferno, ci sono stata. Mi pento di aver vinto alla lotteria. Ero una persona felice prima ma la vincita ha distrutto la mia vita».

Negli ultimi tempi diceva che le erano rimasti solo 5 milioni di sterline. La sua morte improvvisa non viene trattata come sospetta ma sarebbe la tragica fine dei suoi anni di tribolazioni. La donna non si era mai sposata e non aveva figli ma lascia i suoi quattro fratelli e la sorella. Gli agenti di polizia dell'Irlanda del Nord si sono precipitati a casa sua a Strabane ieri mattina. È stata chiamata anche l'ambulanza, ma non si è potuto fare nulla ed è stata dichiarata morta sul posto. La signora Loughrey vinse il jackpot dopo aver indovinato cinque numeri e due stelle fortunate nell'estrazione del novembre 2013, vincendo 26.863.588 sterline.

Il suo vicino e consigliere locale Paul Gallagher ha detto ai giornalisti che la città è sotto shock per l'inaspettata tragedia. Ha detto: «Margaret era molto conosciuta e ha fatto tanta beneficenza in città». Ma la donna continuava a ripetere che «non ha senso avere 27 milioni di sterline ed essere sola. Questo non può rendermi felice, può solo rendermi felice che tutti gli altri siano felici e finora tutti sono assolutamente felici». Pochi mesi dopo la vittoria la donna aveva cominciato ad avere problemi di salute e di alcolismo. Poi era stata condannata per aver aggredito un tassista ed era stata condannata a fare 150 ore di servizio alla comunità.