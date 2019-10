Miguel Cervantes, morta la figlia: aveva solo 3 anni. L'attore di «Hamilton» lo ha annunciato sui social

Lunedì 14 Ottobre 2019, 13:44 - Ultimo aggiornamento: 14-10-2019 14:00

Gravelutto per l'attore, noto soprattutto per il musical teatrale "Hamilton". L'attore americano ha perso sua figliaLa piccola avrebbe compiuto tra qualche settimana 4 anni, madi cui soffriva in modo molto grave da quando era nata, non le ha lasciato scampo.A dare l'annuncio sui social è stata la moglie dell'attore.ebbe i primi sintomi della malattia quando aveva solo 7 mesi, a 9 mesi le fu diagnosticata la grave forma di spasmi infantili, la cui origine non è mai stata spiegata. «Le macchine sono spente. Il suo letto è vuoto. Il silenzio è assordante. Adelaide Grace ci ha lasciato sabato mattina presto. Se n'è andata pacificamente tra le mie braccia e circondata dall'amore. Infine, è libera da dolore, reazioni e convulsioni ma lascia i nostri cuori in frantumi. Ti amiamo tanto Adelaideybug e per sempre», ha scritto la donna sui social e poche ore dopo Miguel ha condiviso il suo post.I genitori hanno sempre condiviso le foto della bambina sui social e hanno sempre parlato di questa malattia, per dare un supporto a chi era nella loro stessa condizione e nella speranza che la ricerca e la medicina potessero fare qualcosa per salvarla. Purtroppo però per Adelaide Grace non è stato possibile fare più nulla.