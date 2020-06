Scrive una canzone di protesta dopo la morte di Floyd, 12enne diventa una star e firma un contratto con una casa discografica

Ultimo aggiornamento: 10:47

Scriveica e diventa una. Keedron Bryant, 12enne americano, ha espresso la, a causa dei numerosi episodi dida parte della polizia, spesso degenerati anche con la morte.La canzone I Just Wanna Live è stata pubblicata online un giorno dopo la morte di George Floyd nella città americana di Minneapolis e da quel momento è diventata virale. Keedron ha ora firmato un accordo con la Warner Records e I Just Wanna Live uscirà ufficialmente venerdì.Nella canzone si esprime tutta la paura dell'essere nero, del sentirsi cacciato dalla polizia e dell'orrore di ciò che viene fatto alle persone di colore in alcuni casi. Il video di Keedron è stato visto più di tre milioni di volte su Instagram e ha avuto più di un milione di Mi piace. A lodare la sua iniziativa sono stati anche diversi personaggi di spicco degli Usa, a partire dall'ex presidente Barack Obama seguito dalla star del basket LeBron James e dall'attrice premio Oscar Lupita Nyong'o.