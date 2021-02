Bruno e Lilli morti insieme, funerale nel giorno di San Valentino

Sono morti insieme, come hanno sempre vissuto, innamorati fino alla fine, con il peso insopportabile che stare lontani e non doversi vedere più. Il Covid-19 questa non c'entra, non è stato il virus a spezzare una bellissima storia d'amore che viene dalla provincia di Teramo. Lui, Bruno Pavone, 85 anni da compiere il primo maggio, ex economo e direttore dell’ospedale di Atri, era stato ricoverato da qualche ora per una complicazione del suo precario stato di salute, lei, Lilli, 75 anni, di origini danesi, era rimasta a casa. Una delle pochissime notti senza il suo Bruno, che da più di venti anni accudiva come amore.

Se ne sono andati insieme. Bruno si è spento ieri alle 6,15 del mattino, l’ospedale ha immediatamente chiamato il figlio Gianni, 53 anni, che vive nella casa dei genitori, e quando è andato a dirlo alla mamma, l’ha trovato nel letto senza vita, le ha stretto forti le mani, erano ancora calde, il suo cuore aveva appena cessato di battere. «Sono morti insieme, a pochissimi istanti l’uno dall’altra, so che è andata così, erano molto legati, si amavano davvero, mia madre, che godeva di ottima salute, era stata sempre accanto a papà quando si era ammalato, un anno dopo la pensione» racconta il figlio Piero Pavone che vive a Pescara e si occupa di digital marketing.



Una storia d’amore come si vede nei film. Sempre insieme, da quando il mare d’Abruzzo li fece incontrare negli anni Sessanta sulla sabbia di Pineto, lei bellissima ragazza della Danimarca in vacanza, lui brillante giovane abruzzese. Fu un colpo di fulmine. Due anni dopo si sposarono e non si sono più lasciati, uno accanto all’altro anche nella morte. Il funerale è domani 14 febbraio alle 9,30 nella cattedrale di Atri, in provincia di Teramo, nel giorno di San Valentino, la festa degli innamorati. E anche questa non è una casualità.

