Morto Ziona Chana, il capo della famiglia più numerosa al mondo: aveva 39 mogli, 94 figli e 33 nipoti

È morto ieri in India, precisamente nello stato del Mizoram, il capostipite di una delle famiglie più estese al mondo: Ziona Chana, 76 anni, lascia 39 mogli, 94 figli e 33 nipoti e con loro 163 persone. Chana infatti era il leader di Chana Pawl, una setta religiosa che pratica la poligamia, nel villaggio di Baktawng Tlangnuam, nel nord est del paese.

La sua scomparsa è stata annunciata dal governatore del Mizoram, Zoramthanga, che ha offerto le sue condoglianze su Twitter «con il cuore addolorato». L'abitazione della sterminata famiglia è un edificio di quattro piani con 100 stanze e una quantità di terrazze, detta 'Casa della nuova generazione'. La famiglia è il centro della setta di ispirazione cristiana fondata nel 1942 dal nonno dello scomparso. La setta, che consente la poligamia, ma solo per gli uomini, conta circa duemila aderenti, tutti residenti nei dintorni della casa dei Chana.

With heavy heart, #Mizoram bid farewell to Mr. Zion-a (76), believed to head the world's largest family, with 38 wives and 89 children.

Mizoram and his village at Baktawng Tlangnuam has become a major tourist attraction in the state because of the family.

Rest in Peace Sir! pic.twitter.com/V1cHmRAOkr

— Zoramthanga (@ZoramthangaCM) June 13, 2021