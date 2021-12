Morto John Madden, leggenda del football americano. Diede il suo nome ad un celebre videogame

Grave lutto nel mondo del football americano. John Madden, leggendario ex allenatore e poi commentatore tv, è morto ieri a 85 anni in California: lo ha reso noto la National Football League (NFL) senza rivelare la causa del decesso, secondo quanto riporta la Bbc.

Madden portò gli allora Oakland Raiders alla loro prima conquista del Super Bowl nel 1977 e divenne un popolarissimo commentatore e analista televisivo dopo il suo ritiro da allenatore quando aveva solo 42 anni. Successivamente, divenne il volto del Madden NFL Football, uno dei videogiochi sportivi di maggior successo nella storia degli Stati Uniti.

Madden allenò i Raiders per 10 stagioni, dal 1969 al 1978. «Nessuno amava il football più di Coach», ha commentato in un comunicato il commissioner della NFL, Roger Goodell: «Non ci sarà mai un altro John Madden e saremo per sempre in debito con lui per tutto ciò che ha fatto per rendere il football e la NFL quello che è oggi».