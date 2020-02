Morto Max Conteddu, il poeta social che raccontò con il sorriso la battaglia contro il tumore

Addio a Massimiliano "Max" Conteddu, il 38enne sardo che ha raccontato la sua battaglia con il tumore sui social. Conosciuto sulla rete con il nickname "Istintoaximo", Max ha condiviso ogni momento della sua malattia, un tumore al cervello, sempre con il sorriso sulle labbra e molta ironia, raccogliendo oltre 40mila follower su Instagram e Twitter. Massimiliano Conteddu è morto a Siniscola, dove abitava in località Capo Comino. Poche le notizie che trapelano nel paese del Nuorese, mentre sui social è grande il cordoglio di amici e follower, con l'hashtag #CiaoMax stabile in cima alle tendenze di Twitter.

LEGGI ANCHE Tumore al cervello, suona il violino mentre la operano: la straordinaria scelta della musicista inglese

LEGGI ANCHE Cervelli che simulano i tumori nei bambini: i primi ottenuti in laboratorio in Italia, servono per la ricerca



Tenete in tasca un po’ di sole. Ne avrete bisogno quando farà buio nella vostra vita. pic.twitter.com/CjUkHf4hkj — Max Conteddu (@istintomaximo) February 8, 2020



Il suo ultimo tweet risale al 10 febbraio scorso, quando pubblica 9 cuori e uno zero finale che alcuni hanno interpretato come un conto alla rovescia. Il giorno prima scrive: «Tenete in tasca un po' di sole. Ne avrete bisogno quando farà buio nella vostra vita». La scoperta della malattia arriva lo scorso anno: lui sceglie di non arrendersi ma di combattere. Come Nadia Toffa, di cui scriveva: «Chiariamoci una volta per tutte: lei definì il tumore come un dono, perché le aveva fatto aprire gli occhi. Ma io gli occhi li avevo già aperti prima di questo intruso. Non è un dono, è una Malediazione. Nadia, resti comunque una guerriera».

Ultimo aggiornamento: 13:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA