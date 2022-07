Si è spento nella sua abitazione di Aversa il giornalista e saggista Vito Faenza: ammalato da tempo, aveva 74 anni. Ha lavorato dal 1976 al’Unità, di cui è stato anche inviato speciale. Corrispondente di Panorama da Napoli fino al 1984, ha lavorato per Il Messaggero fino al 1996. Collaboratore dell’agenzia radio Area e dell’agenzia stampa Agi, nel 2000 è entrato a far parte del Corriere del Mezzogiorno. Esperto di criminalità organizzata e terrorismo nazionale e internazionale, è autore di numerosi saggi e ha tenuto seminari universitari su questi temi. Dal 2004 al 2010 è stato segretario dell’Osservatorio sulla camorra e sull’illegalità, curando la pubblicazione del relativo bollettino mensile. Per Edizioni Spartaco ha scritto i romanzi “Il terrorista e il professore” (2015) e “L’isola dei fiori di cappero” (2014) vincitore del Premio Sgarrupato 2015 dedicato a Marcello d’Orta.

