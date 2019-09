Arriva Ms. Monopoli, la nuova versione del gioco dove le donne guadagnano di più

C'è un posto al mondo dove il gender gap tra gli stipendi non esiste, anzi le donne guadagna più degli uomini e addirittura partono in vantaggio. Dove si trova? Sul tavolo di Ms. Monopoly, la speciale edizione del celebre gioco della Hasbro che ribalta ruoli.

È una nuova prospettiva di gioco che crea un mondo in cui le donne hanno un vantaggio di cui spesso godono solo gli uomini

Oltre a progettare un'edizione in cui le giocatrici sono avvantaggiate, la Hasbro ha deciso di fare qualcosa di concreto finanziando tre giovanissime inventrici che hanno ricevuto oltre 20mila dollari a testa. Sono Sophia Weng, sedicenne del Connecticut che sta per brevettare uno strumento in grado di rintracciare doline prima che si verifichino, Gitanjali Rao, tredicenne di Denver che ha inventato un sistema che permette di scovare tracce di piombo nell’acqua potabile, e Ava Canney, sedicenne nordirlandese che ha creato uno spettrometro che misura le quantità di colorante nelle caramelle, hanno ricevuto 20580 dollari.

».Ecco le regole. A Ms. Monopoli le giocatrici ricevono 1.900 dollari prima della partenza, i giocatori solo 1.500. Ogni volta che passano dal via le donne incassano 240 dollari e gli uomini solo 200. Non si investe in proprietà immobiliari ma in invenzioni innovatrici realizzate da donne.