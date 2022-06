Murdoch divorzia dall'attrice Jerry Hall dopo sei anni. È la quarta separazione per il tycoon

Sarà un divorzio milionario, questo è certo. Il magnate dei media Rupert Murdoch divorzia dall'attrice Jerry Hall dopo sei anni di matrimonio. L'unione del 91enne tycoon dei media con la 65enne modella e attrice già sposata a Mick Jagger sarebbe arrivato al capolinea, secondo fonti anonime citate dai media tra cui il New York Times. Per Murdoch, se la notizia sarà confermata, sarebbe il quarto divorzio. Murdoch e la Hall sono sposati dal 2016 e all'epoca delle nozze Rupert si era definito «l'uomo più felice del mondo».

APPROFONDIMENTI IL GOVERNO USA Biden, i veleni della first lady sulla scelta di Kamala Harris:... USA Facebook cambia nome, perché (e quando)? Retroscena, scandali... IL CASO Matt Hancock, scandalo hot in Gran Bretagna. Il ministro sorpreso con...

Il New York Times ha citato due persone che hanno familiarità con la questione.

Murdoch si è sposato con la Hall con una cerimonia di basso profilo nel centro di Londra nel marzo 2016.

È improbabile che il divorzio di Murdoch, il suo quarto, alteri l'assetto proprietario delle aziende in cui detiene partecipazioni, che includono le società madri di Fox News e del Wall Street Journal.

La separazione tra Murdoch e la Hall potrebbe invece avere contraccolpi sulle attività delle varie società che fanno capo al tycoon e che spaziano dalla Fox, appunto, al «New York Post», il tabloid «The Sun», il «Times» nel Regno Unito e a Sky News in Australia. Nei primi anni di matrimonio sembrava che Rupert fosse felice di dedicare tempo alla nuova moglie, lasciando spazio ai figli dei precedenti matrimoni - e in primis al suo successore - di farsi strada ai vertici dell'impero di famiglia.

La saga dei Murdoch ha liberamente ispirato la serie di Hbo «Succession». Il tycoon ha in totale sei figli: Prudence con la prima moglie Patricia Booker, una modella australiana da cui ha divorziato nel 1965; Elizabeth, Lachlan e James dalla seconda consorte Anna, con cui era rimasto sposato per tre decenni fino al 1999, l'anno del matrimonio con Wendi Deng, una imprenditrice salottiera: il divorzio da quest'ultima nel 2014 era arrivato tra voci di una relazione di Wendi con l'ex premier britannico Tony Blair che era anche stato il padrino di Grace e Chloe, le due figlie più giovani del miliardario.

NEWS: Rupert Murdoch and Jerry Hall Are Said to Be Divorcing w/@BenMullin https://t.co/eLF72x3NXJ

— jimrutenberg (@jimrutenberg) June 22, 2022