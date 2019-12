Nadia Toffa, il suo "cuore" sulle ambulanze di Milano

Nuove ambulanze con all'interno l'immagine di Nadia Toffa, inviata delle Iene scomparsa per un cancro a soli 40 anni. «E' stato per me un grande piacere prendere parte, questa mattina, al battesimo delle nuove autoambulanze della 'Mediolanum Soccorso, non solo per rendere omaggio all'attività di assistenza e di trasporto della Cooperativa sociale ma, anche, per ricordare con affetto Nadia Toffa, la coraggiosa inviata della trasmissione 'Le Iene', scomparsa a soli 40 anni la scorsa estate», ha detto Riccardo De Corato, assessore lombardo alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale.

De Corato ha partecipato all'inaugurazione delle nuove autoambulanze contraddistinte da un cuore con all'interno l'immagine di Nadia Toffa, che si è celebrata questa mattina nel capoluogo lombardo, in via Feltre, nella sede della Cooperativa sociale onlus Mediolanum Soccorso.



