Nadia Toffa, dopo la rottura con il fidanzato, in chemioterapia con il migliore amico: «Lui non mi abbandona mai»

Martedì 30 Aprile 2019, 14:38 - Ultimo aggiornamento: 30-04-2019 16:19

La conduttrice delle Iene ha appena postato uno scatto che ha toccato il cuore dei fan. Nadia, in un letto d'ospedale per la chemioterapia, sorride accanto al suo migliore amico. Il commento a corredo della foto è emblematico: «Ciao ragazzi qui si sorride sempre anche sotto chemioterapia.❤️ baci solari».A molti fan non sarebbe sfuggito un possibile riferimento all'ex compagno,. I commenti dei follower non si fanno attendere: «Gli amici veri si vedono proprio nel momento del bisogno. Forza, sei una guerriera».Nel post in cui aveva annunciato la rottura con il fidanzato, Nadia Toffa aveva scritto: «i miei amici, tra cui ci sono colleghi adorati; la mia famiglia specialissima». E Nadia ha mantenuto il suo proposito,. In pochi minuti, il tenero post ha superato i 57mila like.