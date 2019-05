Nadia Toffa e la linguaccia su Instagram: «Aspettiamo a sbattere la testa contro il muro»

Sabato 4 Maggio 2019, 17:05 - Ultimo aggiornamento: 04-05-2019 17:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

al lavoro dopo aver augurato un buon weekend ai follower su. La popolare conduttrice e inviata de Le Iene, infatti, è di nuovo impegnata nella redazione del programma di Italia 1 e fa sapere che, per le vacanze, occorre ancora attendere un po'.«Si lavora sodo, che fortuna averlo ad ogni modo!» - scrive- «Si avvicina il weekend, tenete duro: la testa aspettiamo a sbatterla contro il muro». Un consiglio per i follower, per, che è tornata al lavoro dopo essersi concessa un po' di relax in compagnia della sua cagnolina, la bassottina Totò.«Vi voglio bene, coraggio» - scriveai follower - «Le vacanze sono ancora un miraggio, smakkkk grande».