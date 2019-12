Nadia Toffa, il profilo twitter chiude. I fan insorgono: «Non toglieteci i suoi ricordi»

Con la presentazione ufficiale della Fondazione Nadia Toffa il profilo Twitter verrà chiuso. Gli unici canali ufficiali per seguire le attività della fondazione saranno Facebook e Instagram.

Un abbraccio a tutti.https://t.co/oQ5JrdBMyshttps://t.co/AJzNuJbNli pic.twitter.com/3aWpBuxCgD — Nadia Toffa (@NadiaToffa) December 3, 2019

Ultimo aggiornamento: 09:46

Il profilodi Nadia Toffa . L'annuncio è stato lanciato sul suo canale ufficiale contestualmente al lancio della sua fondazione.che attraverso i suoi tweet vivono il ricordo della presentatrice delle Iene morta lo scorso 13 agosto in seguito a una lunga battaglia contro il cancro.LEGGI ANCHE «Nadia Toffa, puoi mettermi like al commento?»: post choc sul suo profilo Instagram «Con la presentazione ufficiale della Fondazione Nadia Toffa - si legge -. Gli unici canali ufficiali per seguire le attività della fondazione saranno Facebook e Instagram. Un abbraccio a tutti». Il post ha ricevuto tantissimi commenti in cui viene chiesto di lasciarlo attivo per«Non chiudete il profilo di @NadiaToffa per favore!!! Lei aveva una risposta e un pensiero per tutti, non toglieteci questo bel ricordo di lei!!!», scrivono gli utenti che implorano i gestori del suo profilo di cambiare idea. «Per favore non chiudetelo lasciate cone ricordo di Nadia i suoi tweet in modo da poterli leggere e rileggere [❤️]», commentano i suoi fan. E ancora: «No no, non potete farci questo! Qui ci sono cose scritte da Nadia, ci sono i suoi ricordi. Per favore, non chiudetelo[❤️]».È stata presentata ieri mattina a Palazzo Loggia a Brescia la fondazione in memoria di Nadia Toffa. «Nadia nella sua vita si è sempre battuta per far sentire la voce di chi non viene ascoltato, per portare alla luce questioni lasciate ai margini e per dare un aiuto concreto. Con questi stessi valori diamo vita alla fondazione» ha detto Margherita Rebuffoni, la madre di Nadia Toffa, presente con con il marito e le altre due figlie accanto al sindaco di Brescia Emilio Del Bono.La fondazione in particolare si concentrerà su tre ambiti: la salute e l'ambiente e il sociale. Tre ad oggi i principali destinatari individuati: per primo l'Istituto neurologico Carlo Besta di Milano, dove Nadia è stata in cura, poi il reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale Annunziata di Taranto e alcune associazioni che operano nel territorio della Terra dei fuochi. Per il prossimo 15 giugno è stato già organizzato un evento benefico che si terrà al museo Santa Giulia di Brescia e tutti i fondi saranno devoluti per la ricerca contro il cancro.ha detto la mamma di Nadia Toffa.