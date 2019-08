Giovedì 22 Agosto 2019, 17:41 - Ultimo aggiornamento: 22-08-2019 20:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La notizia della morte della nonna di Nadia Toffa , deceduta a pochi giorni di distranza dalla tragica scomparsa della nipote, ha colpito tutto. Tra i tanti messaggi di cordoglio particolarmente commovente quello dell'ex Iena Pablo Trincia che sui social ha scritto: «Si aggiunge dolore al dolore».A pochi giorni dalla morte di Nadia Toffa è arrivata la notizia della scomparsa della nonna, Maria Cocchi, che non avrebbe retto al dolore per la morte della nipote. Martedì si sono celebrati a Cerveno, in provincia di Brescia, i funerali dell'anziana donna e tra i tanti messaggi di cordoglio, spicca quello di Pablo Trincia . Il giornalista ed ex Iena sui suoi profili social ha pubblicato una foto della Toffa scrivendo: «Ho letto che ci ha appena lasciati anche la nonna di Nadia, la signora Maria Cocchi.Spero che si siano ritrovate. Un forte abbraccio alla famiglia da parte di tutti noi».