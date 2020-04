Naike Rivelli, la quarantena è hot: nuda sul letto, il fidanzato allunga la mano sul lato B

Naike Rivelli nuda sul letto per una quarantena a dir poco bollente: la figlia di Ornella Muti ha postato una foto sul suo profilo Instagram in cui è completamente nuda, con il fidanzato, che scatta la foto con il cellulare ma con l’altra mano si allunga a toccarle il lato B.

«Che c... condividere la quarantena con l’anima gemella», scrive Naike, che non è nuova a questo tipo di scatti in cui si mostra senza veli. Migliaia i like e i commenti di approvazione all’attrice, che stando ai suoi contenuti social, non riesce davvero quasi mai a rimanere vestita. Per la gioia del suo compagno.

