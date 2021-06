Nanni Moretti: «Vaccinato, ora al lavoro». A Cannes e sul set del nuovo film "Il sol dell'avvenire"

Chi l'avrebbe mai detto che il regista di "Ecce Bombo" sarebbe diventato un assiduo frequentatore dei soclai network? Nanni Moretti annuncia con entusiasmo di essere immunizzato dal Covid, e anticipa i prossimi progetti. «Prima dose del vaccino AstraZeneca fatta il 2 aprile, seconda dose del vaccino AstraZeneca fatta oggi, 19 giugno. E ora: al lavoro. Anzi, ai lavori».

Ormai un veterano di Instagram Nanni Moretti sceglie il suo social preferito per annunciare la data della proiezione, domenica 11 luglio a Cannes, del suo "Tre piani", che in Italia sarà in sala dal 23 settembre.

Moretti svela il titolo del prossimo film, "Il sol dell'avvenire" di cui, racconta, ha finito in questi giorni la prima stesura della sceneggiatura insieme con Valia Santella, Federica Pontremoli e Francesca Marciano. E ancora in cantiere c'è la produzione di due documentari, "Piazza" (di Karen Di Porto) e "Las leonas" (di Isabel Achaval e Chiara Bondì). Senza dimenticare la partecipazione come attore al film di Francesca Archibugi, "Il colibrì". E infine la lettura dei diari di "Caro diario": il 26 e 27 giugno al cinema Nuovo Sacher di Roma, il 2 luglio a Mantova al Chiostro del Conservatorio, il 3 luglio a Genova al cinema America e nel cortile di Palazzo Ducale, il 4 luglio a Milano all'AriAnteo Palazzo Reale, il 24 luglio a Parma all' arena Astra , il 7 agosto al Teatro Romano di Fiesole, l'8 agosto al Lido di Camaiore.