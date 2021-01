Naomi Beckwith è la prima capo curatrice afroamericana del Guggenheim di New York

L'esperta di arte moderna e contemporanea Naomi Beckwith è stata nominata chief curator e deputy director del "Solomon Guggenheim Museum" di New York. Beckwith era dal 2011 senior curator al Museum of Contemporary Art di Chicago e il suo incarico a NY inizia a giugno, ma la questione che la riguarda e che la porta alla ribalta è l'essere la prima chief curator afroamericana del Guggenheim.

APPROFONDIMENTI LYST INDEX Da Gucci alla borsa Telfar, ecco brand e accessori più... REVISIONISMO “Grease” sotto attacco, ecco le scene incriminate:... LA TENDENZA Boom di influencer virtuali, le vere star di Instagram

Beckwith assumerà il ruolo che Nancy Spector aveva ricoperto per 34 anni, prima di dimettersi lo scorso ottobre per motivi legati a una polemica a sfondo razziale. Nei mesi precedenti Chaédria LaBouvier, prima curatrice nera a organizzare una personale al Guggenheim dedicata a Jean-Michel Basquiat, aveva scritto su Twitter che «lavorare al Guggenheim con Nancy Spector è stata l’esperienza professionale più razzista della mia vita». A questo commento aveva fatto seguito una lettera a firma del “Curatorial Department”, gli specialisti del museo, che definiva l'ambiente di lavoro al Guggenheim «iniquo e tollerante verso il razzismo, la supremazia bianca e altre pratiche discriminatorie».

Nel comunicato stampa del museo del 15 gennaio 2021 si legge che Beckwith supervisionerà collezioni, mostre, pubblicazioni, programmi e archivi presso il Solomon R. Guggenheim Museum di New York ed eserciterà una direzione strategica nella rete internazionale di musei affiliati alla Fondazione Solomon R. Guggenheim, a Bilbao, Venezia e Abu Dhabi.

Nel settore culturale degli Stati Uniti quello al Guggenheim Museum di New York è uno degli incarichi più ambiti. «Non vedo l’ora - ha dichiarato Beckwith - di perseguire i nostri obiettivi condivisi, di espandere la storia dell’arte e lavorare per dare forma a una nuova realtà per l’arte e la cultura».

Ultimo aggiornamento: 18:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA