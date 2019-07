Naomi Campbell: «Rifiutata da un hotel per il colore della mia pelle»

Mercoledì 31 Luglio 2019, 14:53

Per motivi razzisti, l'impiegato di un hotel francese si è rifiutato di lasciar entrare Naomi Campbell e un suo amico in un albergo, secondo quanto dichiarato dalla stessa attrice e top model in un'intervista pubblicata sulla rivista Paris Match.Secondo la star afro-giamaicana, l'incidente è avvenuto «di recente [...] in una città nel sud della Francia, nel periodo in cui si svolgeva il Festival del cinema di Cannes». La Campbell, nonostante sia stata invitata a un evento che si è tenuto presso l'hotel del quale non ha menzionato il nome, è stata fermata da un portiere con il pretesto che il locale fosse ormai pieno, aggiungendo però che lo stesso addetto ha lasciato passare altre persone.«Io e il mio amico non siamo riusciti a entrare a causa del colore della mia pelle. […] È a causa di questo tipo di occasioni disgustose che continuerò ad esprimermi e farmi sentire», ha chiosato la Campbell.