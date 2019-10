Giovedì 10 Ottobre 2019, 15:57 - Ultimo aggiornamento: 10-10-2019 16:27

senza filtri. In un'intervista al, la top model si apre e confessa di aver avuto problemi con droga e alcol: «Ringrazio Dio di essere una tossicodipendente e un’alcolista in via di guarigione, una sopravvissuta. Non ho una vita immacolata e non pretendo di averla». Naomi Campbell ha ormai 49 anni, ma non pensa ancora ad avere figli: «Avere dei bambini? Non ancora, vedrò cosa mi porterà l’universo».La sua condizione non le pesa, anzi, la Campbell è grata per ciò che la vita le ha dato: «Essere single non significa essere soli. "Io non ho tempo di annoiarmi e non ho tempo di sentirmi solo", mi disse un giorno De Niro - con cui la modella ebbe una storia - e ora capisco cosa intendeva. La mia vita è così piena non per compensare un vuoto, ma perché è così che mi piace vivere da sempre: piena di impegni, circondata da persone stimolanti. Io non mi sento mai sola».