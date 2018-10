«Venite tutti in piazza e aiutateci a salvare il piccolo Alessandro»

Mercoledì 24 Ottobre 2018, 11:00

«Ciao a tutti. Mi chiamo Alessandro Maria, ho appena compiuto un anno e mezzo: ho iniziato a far disperare i miei genitori fin da subito visto che sono nato alla trentesima settimana e - sebbene i dottori mi avessero dato già per spacciato - ho combattuto come un ariete (il mio segno) contro una serie infinita di complicazioni per essere ancora qua. Quando le cose stavano finalmente andando un po' meglio, ed ero felice di trascorrere la mia prima vacanza al mare con mamma Cristiana e papà Paolo, ho iniziato a star male di nuovo». Comincia così la lettera che i genitori, per conto di Alessandro Maria, hanno scritto agli amici per raccontare il dramma che stavano vivendo e chiedere aiuto. Un appello accorato che in poche ore ha fatto il giro del paese, da Verona, città natale del padre del piccolo, a Napoli, dove invece è nata la mamma. Una gara di solidarietà che si concluderà sabato, dalle 9 alle 19, in piazza Trieste e Trento, quando - sottoponendosi a un semplice tampone salivare - sarà possibile misurare la compatibilità delle proprie staminali con quelle del piccolo che ha con urgenza bisogno del trapianto di midollo. Alessandro Maria nella sua lettera ci tiene soprattutto a tranquillizzare i possibili donatori: «Dare il midollo oggi è davvero semplice e non è più necessario l'intervento in sala operatoria. Le cellule staminali si possono donare con un semplice prelievo di sangue, con la stessa siringa che si usa quando si va a donare il sangue, con l'unica differenza che mentre i gruppi sanguigni sono 4, che combinati ai 2Rh positivo e negativo danno un totale di otto tipologie di sangue, le combinazioni di midollo osseo sono oltre 9 miliardi». Il bambino è affetto da linfoistiocitosi emofagocitica, più conosciuta in medicina come Hlh, una malattia genetica rarissima che colpisce solo lo 0,002 per cento dei neonati e che non lascia speranze di vita senza il trapianto di midollo osseo con un donatore compatibile in tempi rapidissimi. Da qui l'appello del padre alla città.«No, viviamo a Londra da prima che nascesse Alessandro. Adesso non possiamo muoverci da qui. A Napoli ci saranno i nostri amici».«Prima che venisse al mondo. Infatti è stato necessario farlo nascere già al settimo mese con tutti i problemi che ne sono venuti, a cominciare da quelli respiratori per via dei polmoni che non si erano del tutto sviluppati. E poi non aveva piastrine e soffriva di emorragie interne».«I medici lo avevano dato per spacciato, ma lui ha resistito. Dopo due mesi passati in ospedale lo hanno anche dimesso e ce ne siamo andati felicemente a casa».«Alessandro stava bene, facevamo controlli continui, l'ultimo lo scorso maggio, tutto sembrava andare per il verso giusto al punto che decidemmo di partire per le vacanze. Anzi, per la verità Cristiana se lo portò prima a Napoli, poi ad agosto andammo tutti in Sardegna. È qui che Alessandro ha cominciato a star male».«Febbre alta, inizialmente i medici pensavano a una banale influenza estiva, purtroppo non era così. Decidemmo di tornare subito a Londra per cercare di capire che cosa gli stesse accadendo: dopo quasi due settimane con la febbre a quaranta e una serie infinita di esami in ben tre ospedali, finalmente i medici capirono che cosa aveva Alessandro».«Gli hanno diagnosticatola Hlh, la chiamano così, una malattia mortale se non viene identificata e curata nel primo mese di vita. È un miracolo che Alessandro sia vivo».«Con un farmaco sperimentale che sta dando buoni risultati: è l'unico bambino a prenderlo in tutta l'Inghilterra. Ma c'è un problema: si tratta di una proteina che il corpo tende a metabolizzare. Secondo i medici a breve non funzionerà più, abbiamo circa cinque settimane per trovare una persona che abbia il midollo compatibile con il suo e procedere al trapianto».«Certo. Il punto è che la nostra compatibilità con lui è del 50 per cento, una percentuale troppo bassa per garantirne il risultato. Contiamo molto sui donatori che sabato andranno in piazza per provare il tampone, è l'unica possibilità che abbiamo di salvare nostro figlio. Voglio rassicurare tutti: se dovesse venire fuori un donatore compatibile, per dare il suo midollo dovrà sottoporsi solo ed esclusivamente a un prelievo di sangue, nulla di più. Non abbiate paura».