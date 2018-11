Napoli, i Borbone tra solidarietà e showcooking: nasce la pizza Camilla

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 4 Novembre 2018, 22:45 - Ultimo aggiornamento: 04-11-2018 22:47

Un weekend dai mille volti e dai mille risvolti quello trascorso a Napoli dai principi Carlo e Camilla di Borbone delle Due Sicilie. Momenti solenni, come quello della concelebrazione, ieri pomeriggio nella basilica di San Francesco di Paola, in occasione della festività di San Carlo Borromeo (giorno dell’onomastico del principe), passando per l’aperitivo sabato sera all’Archivio storico al Vomero (noto locale della zona collinare tutto addobbato con affreschi e richiami borbonici), fino al momento in cui, un pizzaiolo di Lettere ha deciso di dedicare una pizza alla principessa Camilla. Una sorta di guanto di sfida alla classica margherita, che ha ben altre origini.