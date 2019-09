Le nozze di Bruscolotti, il capitano con la fascia tricolore: «Che emozione celebrare un matrimonio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 3 Settembre 2019, 07:00

Una sciarpa azzurra con la scritta «Amo il Napoli» sul tavolo della Sala della Loggia al Maschio Angioino prima di un matrimonio con rito civile che è stato un doppio atto di amore. Quello dell'avvocato napoletano Giancarlo Pierapaolo Pezzuti, ovviamente innamorato del Napoli, che ha chiesto a Peppe Bruscolotti, 511 partite con la maglia azzurra, di officiare come delegato del sindaco Luigi de Magistris le nozze con la thailandese Peerajit Hirunsirijaroern. Nozze particolari, perché celebrate indossando gli abiti tradizionali della Thailandia e perché c'era una traduttrice thailandese per Bruscolotti, che ha letto gli articoli del matrimonio civile e ha poi pronunciato la frase: «In nome della legge vi dichiaro uniti in matrimonio». In prima fila, la signora Bruscolotti, Mary, anche lei un punto di riferimento per l'avvocato Pezzuti perché «la storia d'amore tra lei e Peppe è quella che si augurano di vivere tutti gli sposi».