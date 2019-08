«Chiuso per infortunio: ci siamo rotti le palle», l'ironia napoletana conquista i turisti

Mercoledì 21 Agosto 2019, 17:58

Èvero che Napoli nasconde bellezze in ogni dove. Ma non sempre si parla di bellezze di cultura, arte, storia. Famoso è l’umorismo dei napoletani che spesso ha fatto il giro del mondo. Questa volta è un comune lavoratore di un’attività di ristorazione del Centro direzionale a prendersi la scena con un messaggio a tutti quelli che, al contrario di lui partito per le vacanze, lavorano ancora o peggio sono tornati dalle vacanze.Il buon umore, vuoi o non vuoi, torna e il turista di passaggio, scoppiato in risa, immortala in uno scatto di una foto il cartello da portare con sé come ricordo; chissà che, al ritorno delle vacanze, anche questo cartello sarà ricordato e raccontato tra le bellezze di Napoli che sono piaciute di più al turista in vacanza a Napoli.