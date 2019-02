Napoli, convegno su cibo e malattie rare: «I nostri quattro figli e le loro diete speciali»

Mercoledì 27 Febbraio 2019, 12:28

In occasione della 12° giornata internazionale dedicata alle malattie rare, a Napoli è stato organizzato un importante convegno sul tema. Infatti, si terrà domani, giovedì 28 febbraio, nel Museo Interattivo Corporea di Città della Scienza l’incontro scientifico e divulgativo “Nutri-RARE: il cibo come medicina, ovvero uno sguardo nel passato remoto per immaginare il futuro prossimo”. Interverranno Marina Melone e Simone Sampaolo del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate & Centro Interuniversitario di Ricerca in Neuroscienze, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli; Giuseppe Sorrentino del Dipartimento di Scienze Bio-Agroalimentari del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISAFOM CNR).Per questo evento l’Associazione Italiana Adrenoleucodistrofia (AIALD), presieduta da Valentina Fasano, si associa ai ricercatori per affrontare un tema complesso, al centro della riflessione promossa quest’anno da Eurordis: l’interazione tra assistenza sanitaria e assistenza sociale, per migliorare la qualità di vita dei pazienti affetti da malattie rare e dei loro familiari e caregivers. Si affiancano all’AIALD, l’Associazione Leucodistrofie Unite e Malattie Rare (AILU), presieduta da Erasmo Di Nucci, e l’Associazione Neurofibromatosi (ANFA), nella figura del vicepresidente Michele Palomba.Tra le azioni possibili e le opportunità terapeutiche nella gestione delle Malattie Rare, fondamentali si sono rivelate le dietoterapie: «C’è stata un'esplosione d’interesse dei consumatori – spiega Marina Melone - per il ruolo di specifici alimenti o componenti alimentari fisiologicamente attivi, nel migliorare lo stato di salute, i cosiddetti alimenti funzionali. Chiaramente, tutti gli alimenti sono funzionali, in quanto sono dotati di gusto, aroma o forniscono valore nutritivo». Ma la ricerca ha portato a nuove consapevolezze: «Nell'ultimo decennio, tuttavia, il termine funzionale così come si applica agli alimenti, ha adottato una connotazione diversa: un beneficio fisiologico aggiuntivo oltre a quello di soddisfare i bisogni nutrizionali di base, e/o di entrare in una dieta con alimenti su misura per i pazienti con malattie rare».A testimoniare il beneficio delle dietoterapie c’è l’esperienza di una famiglia abruzzese composta da due genitori e sei figli: cinque maschi, tre dei quali hanno sviluppato l’adrenoleucodistrofia, mentre la femminuccia ne è portatrice sana come la madre. Ma la malattia l’hanno scoperta solo nel 2016: «Tutto è iniziato con il nostro quarto figlio, mai malato, se non delle solite e comuni malattie, che prima dell’estate di tre anni fa ha iniziato ad avere stanchezza, inappetenza, colorito brunastro della pelle e, di tanto in tanto, metteva in bocca qualche granello di sale grosso», ricorda Toni, il padre. Indagini più approfondite mettono l’uomo e sua moglie dinanzi a una dura verità: si tratta di adrenoleucodistrofia (Ald), che è provocata da un difetto genetico, a causa del quale l’organismo non riesce a metabolizzare gli acidi grassi a catena lunga prodotti dal corpo e contenuti in determinati cibi, che si accumulano nel sangue e nei tessuti. L’accumulo di questi acidi grassi a sua volta porta alla progressiva distruzione della mielina, la sostanza di cui è composta la guaina che riveste le strutture del sistema nervoso centrale. A quel punto i nervi non riescono più a trasmettere correttamente i segnali inviati dal cervello e il soggetto malato denuncia problemi motori, che col tempo possono portarlo alla totale inabilità.I due coniugi pensano subito di cercare una cura all’estero, invece scoprono che anche in Italia ci sono strutture e persone in grado di aiutarli. Prima il professor Marco Cappa, endocrinologo del Bambin Gesù di Roma, inizia a prendersi cura dei ragazzini (il più grande oggi ha 17 anni), che riscontrano subito giovamenti. Poi marito e moglie entrano in contatto con l’Associazione Italiana Adrenoleucodistrofia, l’organizzazione creata dalla napoletana Valentina Fasano, di cui raccontammo la storia tempo fa «Grazie a queste e altre persone abbiamo capito che potevamo tenere a bada la malattia, rallentandone gli effetti, con una dieta speciale – racconta ancora Toni –. Mia moglie e i ragazzi dovevano assumere non più di tre grammi di grassi saturi al giorno. Un sacrificio soprattutto per i nostri figli a cui sono vietati tutti i cibi che amano di più». E fa un semplice esempio: «Basti pensare che una comune merendina ne contiene quasi il doppio».Un problema che si presenta soprattutto quando i ragazzi mangiano fuori: «Sono costretti a portarsi il loro cibo da casa o a informarsi se in quel ristorante preparano o meno certe pietanze – racconta ancora Toni –. È una situazione pesante, ma è anche bello scoprire insieme soluzioni alternative. Per esempio quando abbiamo fatto per la prima volta le patatine fritte a vapore, grazie a un olio speciale studiato apposta per la loro patologia, e uno dei nostri figli ha esultato: “Il mio stomaco ride di gioia!”. È proprio la voglia di dargli tante altre gioie simili che ci dà la forza di andare avanti non senza difficoltà: aiuterebbe molto trovare cuochi che collaborino per le ricette, come pure abbassare i costi degli alimenti che acquistiamo. Appartengono alla nicchia dei cibi biologici e vegani e sono abbastanza cari».