Fiocco azzurro in casa Poppella, è nato Ciro Jr. Il noto pasticcere del quartiere Sanità è diventato nuovamente nonno, dopo le sue altre nipotine Anna ed Antonia.

Il piccolo, Ciro Poppella Jr, è figlio di Mary Frenna e Salvatore. Ciro Poppella, dal quale il bimbo ha preso il nome, Anna e tutta la famiglia è al settimo cielo per l'arrivo del piccolo Ciro. È già in programma un dolce in una confezione dedicata al piccolo.