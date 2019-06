Lunedì 10 Giugno 2019, 18:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Più di 40mila iscritti, video, foto e battute al vetriolo. La pagina facebook “Circumvesuviana. Guida alle soppressioni e ai misteri irrisolti” è da tempo un punto di riferimento per chi viaggia in Circum ed ha capito che, considerate le carenze della sgangherata linea ferroviaria dell’Eav, conviene prenderla con ironia. La vita e pure il treno. L’ultima invenzione è il cruciverba della Circumvesuviana: un modo per far passare il tempo mentre si viaggia. «Regno dei borseggiatori», «Lo usi in treno quando piove», «Lo usi se c’è il controllore»: tutte le definizioni riguardano proprio il mondo della Circumvesuviana, così ricco di spunti singolari. Il giochino è stato lanciato ieri: qualcuno, forse ha già provveduto a stampare il quiz enigmistico e a risolverlo mentre sta nel convoglio. Di certo, l’idea ha divertito tutti.