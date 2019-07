Da Charlotte Casiraghi a Hugh Grant, le crociere dei super vip nel Golfo di Napoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 26 Luglio 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vacanze in crociera su super lussuosi yacht nei golfi di Napoli e Salerno. È il trend dei turisti privilegiati del terzo millennio. Niente più lunghi soggiorni nelle suite di hotel pluristellati, ma rilassanti traversate tra Capri e le straordinarie location della costiera amalfitana. Ormai per avvistare le star del cinema o un cantante famoso o un divo del calcio bisogna appostarsi al porto di Marina Grande o aspettare la sera quando si recano attraversando frettolosamente la piazzetta nei ristoranti più In di Capri.