Napolitano, selfie con un bimbo ma la foto non lo convince: «Rifacciamola»

Martedì 23 Gennaio 2018, 17:27 - Ultimo aggiornamento: 23-01-2018 18:43

Un selfie presidenziale non si improvvisa. Ecco perché l'ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, quando è stato fermato all'uscita di un ristorante romano da un bambino che ha voluto fare un autoscatto con lui, ha prima voluto controllare la resa della foto poi, non soddisfatto, ha chiesto al giovane di farne un altro.La divertente scenetta è accaduta in piazza del Popolo, dove Napolitano era andato a pranzo con la moglie Clio. All'uscita del ristorante è stato avvicinato da un bambino che gli ha chiesto un selfie, e l'ex presidente ha prontamente accettato. Una foto che lui stesso ha chiesto di riguardare, e che non lo ha soddisfatto, probabilmente perché in controluce: «Facciamone un'altra», ha chiesto allora al bambino, che ha obbedito ben volentieri.