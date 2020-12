Natale in lockdown: «Regalo figlio di 15 anni», l'ironia sul nuovo Dpcm che vieta le feste agli over 14

E ora che ci faccio con i miei figli di 15 e 17 anni? Potrei affittarli a qualcuno fino alla Befana, metterli in vendita su Amazon prime come offerta per le feste «se vi serve qualcuno che controlli casa mentre siete fuori per il cenone», oppure chiuderli in camera fino a quando non finisce il lockdown, così a Natale sono sicura di non incorrere in nessuna infrazione. L'altro, che ha 12 anni, quello invece me lo posso tenere. Potrò fare il 24 e il 25 con lui e i miei genitori anziani, oppure fare una tombolata da Mario e Stefania che hanno 5 figli (ma tutti under 14 mi raccomando!)

Natale Dpcm, nonni, amici e figli (ma solo under 14): così si salva il cenone

Il nuovo Dpcm di Natale elaborato da Conte sembra infatti vietare le feste in famiglia (con nonni o amici) solo ai ragazzi che hanno più di 14 anni. «Gli spostamenti nei giorni rossi (24-27 dicembre, dal 31-3 gennaio e 5-6) - si legge - sono consentiti al massimo a due persone, a meno che abbiano minori di anni 14». In sintesi: se avete figli con più di 14 anni durante il Natale non potete andare in altre case, ma - udite, udite - i nonni ad esempio possono venire da voi. Ma non si era detto che sarebbe stato meglio non far uscire di casa gli anziani? Quindi è solo un problema di indirizzo? Ora, ci si chiede, avranno fatto uno studio sulla contagiosità di chi ha dai 15 anni in su: perché questi ragazzi ormai sono banditi da ogni forma di socialità: scuola, piazze, ora persino le feste.

Se avete ha due figli e uno è < e uno > di 14 anni il maggiore dei due: A) passa il Natale da solo perché voi andate dai suoceri

B) va dai nonni in monopattino ma siccome crea numero > consentito x il #Natale mangia in giardino e vi saluta dalla finestra

C) lo vendi su ebay#FAQ — ClaudiaGiulia 🐬 (@CIaudiaGiulia) December 19, 2020

Il televoto

Sui social il dibattito è aperto: «Dunque, praticamente una famiglia con tre figli di 8 ,10 e 15 anni potrà andare dai nonni nel Comune vicino fermo restando il divieto per il quindicenne che rimarrà a casa a Natale a fare il cane da guardia», scrive qualcuno. «Natale, in effetti, è il momento giusto per abbandonare i propri figli. Neanche il Grinch!», scherza qualcun altro. «Perché non facciamo un televoto? Nonni, sorella 17enne e fratello di 15: chi vuoi eliminare dal cenone?». Magari la inseriscono come regola nel Dpmc di Capodanno.

