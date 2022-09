Natalia Estrada compie 50 anni: come e dove vive ora. «Vi spiego tutto»

Natalia Estrada ha compiuto 50 anni. L’attrice e showgirl iberica ha spento le candeline oggi, 3 settembre. Dopo essere stata tra le star più celebri del cinema e della tv negli Anni '90 e 2000 è sparita dal piccolo e del grande schermo: una decisione che lei stessa a preso, sorprendendo tutti.

Da 20 anni a questa parte ha fatto perdere le proprie tracce, dedicandosi, insieme al suo compagno Andrea ‘Drew’ Mischianti, ai cavalli. In occasione dei suoi 50 anni, Natalia ha rilasciato un’intervista, come raramente fa, raccontandosi a La Gazzetta dello Sport.

Natalia Estrada: «La tv appartiene al passato»

«La tv ormai appartiene al mio passato. Non la rinnego ma neppure ne sento la mancanza. Nei palinsesti televisivi non vedo molte idee che possano fare per me, anche in un eventuale contenuto legato ai cavalli. Recentemente ho ricevuto proposte piuttosto importanti, ma le ho rifiutate. Amo vivere la mia vita in pace, in campagna e viaggiare quando posso. Ma non escludo che se mi proponessero qualcosa di valido e non il solito reality, legato ai cavalli, potrei prendere in considerazione la proposta…».

Il racconto

Il quotidiano sportivo ha raggiunto l’ex attrice in Colorado (Usa), anche se di base vive in Piemonte. Natalia Estrada ha così ripercorso le tappe che l’hanno portata a lasciare la vita da star e ad abbracciare l’impegno per la natura, gli animali e lo sport.

«Circa vent’anni fa iniziai ad avvicinarmi ai cavalli quasi per gioco. Da quel giorno non ho mai smesso di vivere con loro e la passione è diventata il mio lavoro, come accadde con la danza classica».

Assieme a ‘Drew’ gestisce la “Ranch Academy”, unendo passione e lavoro, binomio che conduce alla serenità e alla soddisfazione. «Ranch Academy – spiega Natalia Estrada – si occupa prevalentemente della formazione tecnica dei cavalieri e della doma e l’addestramento di cavalli e puledri. Abbiamo un circuito interno di gare di equitazione americana».

A proposito di States: Natalia oggi si divide tra Italia e Stati Uniti in quanto c’è “una ‘succursale’” della sua “Accademia a Yellowstone, in Montana”. Un paradiso terrestre, un luogo unico e selvaggio. Siamo spesso laggiù…», racconta.

Lo sport

Lo sport è sempre stato un pilastro fondamentale per Estrada: «Ho iniziato con la danza. Poi ho volato in parapendio e mi piaceva molto, ma le nostre attività con i cavalli non lasciano molto tempo libero da poter dedicare ad un altro sport. Quando posso mi diletto in gare di tiro dinamico al poligono. Ma sempre al livello amatoriale».

In forma

A 50 anni Natalia è in grande forma e questo è anche merito di una dieta attenta e precisa: «Sì, confermo. Seguo una dieta ricca di proteine. Pochi carboidrati e pochi zuccheri e presto molta attenzione alla qualità e alla provenienza del cibo che metto in tavola».

Gli affetti

La figlia avuta con l’ex Giorgio Mastrota oggi ha 28 anni ed ha ereditato dalla mamma la passione per lo sport. Vive a Chamonix, fa la guida alpina ed è una campionessa di trail running e scialpinismo. E' anche lei mamma: Sasha di un anno e mezzo e Marlo di 3 anni e mezzo. Quidni Estrada è anche una nonna felice.