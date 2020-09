Negin, la bella influencer da sei milioni di followers incanta Capri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anacapri - Anche se sta calando il sipario su questa strana estate 2020, continuano gli arrivi di vip e influencer che scelgono l’isola Azzurra per gli ultimi scampoli di vacanza. Al Capri Palace Jumeirah è arrivata, la bellissima modella e influencer olandese seguita da oltre sei milioni di followers nel mondo, resa celebre dai suoi capelli lunghi. Figlia di apicoltori, Negin ha recentemente lanciato una sua linea di prodotti dedicata proprio ai capelli. Prodotti che usano come elemento di base il miele, una materia a lei familiare.Accolta dal General Manager di Capri Palace Jumeirah e Regional VP per l’Italia e la Spagna del Gruppo Jumeirah, Ermanno Zanini, per rendere ancora più particolare e rilassante la sua vacanza, la bella influencer ha scelto una delle più eleganti suite del Capri Palace, la Capritouch Executive, da cui ha potuto godere della splendida vista sul Golfo di Napoli immersa nel bianco e azzurro della suite arredata con ceramiche modellate a mano dagli artigiani della Costiera Amalfitana, con i mobili custom made ed i tessuti Loro Piana che completano l’eleganza dell’insieme.