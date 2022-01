Nek compie cinquant'anni, il post amarcord con le foto da giovane: «Mezzo secolo»

Nek compie cinquant’anni e si regala un post amarcord sul social. Il cantante Nek, al secolo Filippo Neviani, ha voluto festeggiare il suo “mezzo secolo” assieme ai suoi follower su Instagram.

Nek compie gli anni e si regala un post amarcord sul social. Il cantante infatti ha “avvisato” dell'evento i suoi follower postando un suo scatto con in mano due candeline azzurre che compongono il 50, il numero dei suoi anni, seguito dalla didascalia: “Mezzo secolo!”, tradotta poi in inglese e in spagnolo.

All’interno della condivisione il lato amarcord, con una serie di foto che vengono dal passato del cantante. Lui poco più che neonato assieme ai genitori, da bambino a scuola, poi da ragazzo con la chitarra e infine giovane uomo di successo, sul set del film “Laura non c’è”, tratto proprio da una sua celebre hit. Numerosi i messaggi di parte di follower e amici vip, che con gli affettuosi auguri hanno dimostrato di gradire molto l’inaspettato foto-regalo di Nek.