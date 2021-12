Neonata abbandonato in un campo, viene salvata da un cane che l'accudisce insieme ai suoi cuccioli

Una bambina è stata abbandonata nella notte, senza vestiti e con il cordone ombelicale ancora attaccato, nella provincia indiana di Chattisgarh. È stata trovata il giorno dopo, rannicchiata con il cane e i suoi cuccioli che la tenevano al caldo. Un uomo del posto ha raccontanto che probabilmente è stato proprio grazie all'aiuto del cane randagio se la bambina è ancora in vita.

Molti presenti, accorsi per cercare di dare un lieto fine alla triste vicenda, hanno dichiarato: «Forse è il calore dei cuccioli e della loro stessa madre che hanno tenuto in vita questa bellissima neonata, poichè le temperature di notte sono più basse ed è comunque dicembre. I cuccioli e la loro mamma sono stati la sua fortuna!».

Immagini incredibili, quelle che mostrano la neonata accoccolata accanto ai cuccioli. La bambina è stata scoperta fortunatamente illesa, poco dopo il suo pianto. La gente del posto ha allertato immediatamente il panchayat, un ente governativo locale, che ha, poi, allertato la polizia. La bambina è stata portata in ospedale e visitata dai medici. È stata chiamata Akanksha, che nella lingua Hindi significa Ambizione. La piccola Akanksha è stata indirizzata al Child Line Project, il servizio del Ministero delle Donne e dello Sviluppo dell'Infanzia, nonchè un'organizzazione non governativa Indiana che gestisce una linea di assistenza telefonica chiamata Childline, per i bambini in difficoltà. Sono in corso le indagini per scoprire chi siano i genitori e cosa li abbia spinti a commettere un gesto così efferato.