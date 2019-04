Nerano, vacanza gourmet per l'ex motociclista Giacomo Agostini

Giovedì 25 Aprile 2019, 18:27

MASSA LUBRENSE - Al richiamo di Marina del Cantone, vero e proprio tempio della gastronomia sorrentina, non ha saputo resistere. E così Giacomo Agostini, pilota più titolato nella storia del motomondiale e simbolo dell'eccellenza sportiva italiana, si è concesso una giornata all'insegna delle prelibatezze locali. Accompagnato da moglie e figlio, Mino, come è conosciuto da molti, è da giorni in vacanza in Campania ed è stato avvistato prima in costiera amalfitana, poi nel centro storico di Sorrento e infine allo Scoglio di Nerano, il ristorante gestito dalla famiglia De Simone e da sempre buen retiro dei personaggi del jet set internazionale.Qui Agostini, notoriamente amante delle verdure, non ha rinunciato all'antipasto a base di prodotti coltivati dai De Simone nelle tenute di Pontone e Villaggio Casa prima di gustare le linguine con la cicala di mare e lo spaghetto con le zucchine, piatto simbolo della cucina locale. L'ex motociclista ha poi ripreso il suo tour in Campania. Non prima, però, di una foto-ricordo con lo chef Tommaso De Simone e con i membri dello staff dello Scoglio che ha fatto immediatamente il giro del web.